Портативная консоль ASUS ROG Ally поддерживает внешние GPU

Компания ASUS раскрыла подробные характеристики портативной игровой консоли ROG Ally, цена которой пока не раскрывается. Одной из особенностей новинки стал неназванный гибридный чип AMD Ryzen, характеристики которого пока не приводятся. При этом ASUS уже успели назвать его «самым быстрым APU». Предполагается, что перед нами полузаказной чип с ядрами Zen 4 и графикой на архитектуре RDNA 3. Другой отличительной чертой ROG Ally является разъём ROG XG для подключения внешнего графического адаптера.

Что до остальных характеристик, приставку оснастили 7-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, яркостью до 500 кд/м2 и частотой обновления 120 Гц, размерами 280:113:39 мм, массой 608 граммов и предустановленной операционной системой Windows.