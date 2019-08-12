Портативные компьютеры от Zotac

Компьютеры небольшого форм-фактора существуют уже не первый год. Технологии не стоят на месте и производители устанавливают все более продвинутые компоненты в компактные корпуса.

Линейка Zotac Zbox Magnus E Series Mini Creator PC предлагает компьютеры размером 206,75 х 199,75 х 61,25 мм. В результате они больше похожи на игровые приставки, чем на компьютеры.

Флагманская модель Magnus EN72070V получила 6-ядерный процессор с 12 потоками Intel Core i7-9750H (2,6-4,5 ГГц), видеокарту Nvidia RTX 2070, поддержку 32 Гб оперативной памяти DDR4-2666/2400 SODIMM. Так же есть возможность установить твердотельные накопители с интерфейсом PCIe или SATA M.2.

Zotac позиционирует этот компьютер как устройство для энтузиастов и творческих личностей, а это означает потребность в большом количестве разъёмов. Такие разъемы как DisplayPort 1.4, два HDMI 2.0, два USB 3.1 типа C, четыре USB 3.0, Кардридер 3 в 1, Wi-Fi 6, Bluetooth 5 и Gigabit LAN с портом Killer E3000 2,5 Гбит/с.

Модель EN52060V подешевле, обладает процессором Core i5-9300H с четырьмя ядрами и восемью потоками на частоте от 2,4 до 4,1 ГГц и видеокартой RTX 2060. Покупателям придётся дополнительно брать оперативную память, устройства хранения и ставить операционную систему. Если же купить полную сборку, вы получите Windows 10, 8 Гб памяти, твердотельный накопитель 128 Гб M.2 и жёсткий диск 1 Тб.

Zotac не сообщил дату выхода релиза и ее стоимость.