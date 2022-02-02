Портативный игровой 4К-монитор Lukos оценен в $480

На Kickstarter стартовала кампания по сбору средств на выпуск ультраширокоформатного монитора Lukos, который подойдет как для игр, так и для работы. Новинка характеризуется 14-дюймовой панелью с соотношением сторон 32:9, разрешением 3840:1100 пикселей, 100% охватом цветовой палитры sRGB, временем отклика 2 мс, кадровой частотой 60 Гц, яркостью 300 нит, подставкой, одним интерфейсом DisplayPort 1.2 и двумя DisplayPort 1.4, двумя разъемами HDMI 2.0b и одним HDMI 1.4, портом USB Type-C, 3,5-мм гнездом и динамиками. В рамках краудфандинговой кампании монитор будет стоить 420 долларов, а затем подорожает до 480 долларов.

Комментарии и отзывы Lukos
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