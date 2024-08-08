Портативный монитор AOC 16T3EA оценен в 180 долларов

Компания AOC пополнила ассортимент портативных мониторов моделью AOC 16T3EA, которая основана на 15,6-дюймовой матрице типа IPS с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 60 Гц, максимальной яркостью 250 нит, корпусом толщиной 11,5 мм и массой 1,1 кг, складной подставкой, настенным креплением VESA (50:50 мм), 3,5-мм гнездом для наушников, а также портом USB-C с функцией обратной зарядки и альтернативным режимом DisplayPort. Монитор станет доступен для покупки в середине текущего месяца по цене в 180 евро.

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