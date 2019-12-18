Портативный монитор ASUS ZenScreen MB16ACE получил порт USB Type-C

Компания ASUS представила портативный монитор ZenScreen MB16ACE, который получил 15,6-дюймовую IPS-панель. Новинка характеризуется разрешением 1920:1080 пикселей, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 800:1, временем отклика 5 мс (Gray to Gray), углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, системой Flicker-free и функции Low Blue Light, а также интерфейсом USB Type-C, который предназначен для передачи данных и подачи питания с заявленным энергопотреблением до 8 Вт. Размеры монитора равны 359,7:226,4:8,0 мм, а масса – 710 граммам. Также отметим защитную обложку, которая выступает в роли подставки. Цена ZenScreen MB16ACE пока не сообщается.