Портативный монитор ASUS ZenScreen MB16ACE получил порт USB Type-C

2019-12-18, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - ASUS ZenScreen MB16ACE; [98]
Компания ASUS представила портативный монитор ZenScreen MB16ACE, который получил 15,6-дюймовую IPS-панель. Новинка характеризуется разрешением 1920:1080 пикселей, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 800:1, временем отклика 5 мс (Gray to Gray), углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, системой Flicker-free и функции Low Blue Light, а также интерфейсом USB Type-C, который предназначен для передачи данных и подачи питания с заявленным энергопотреблением до 8 Вт. Размеры монитора равны 359,7:226,4:8,0 мм, а масса – 710 граммам. Также отметим защитную обложку, которая выступает в роли подставки. Цена ZenScreen MB16ACE пока не сообщается.


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