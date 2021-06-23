Портативный монитор Lenovo ThinkVision M15 оценен в €230

Компания Lenovo пополнила ассортимент портативных мониторов моделью ThinkVision M15, которая появится в продаже в следующем квартале по цене в 230 евро. Новинку оснастили 15,6-дюймовой панелью с разрешением Full HD, соотношением сторон 16:9, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, временем отклика 14 мс и 6 мс в режиме Extreme Mode, кадровой частотой 60 Гц, яркостью 250 кд/м2, 45% охватом цветовой палитры NTSC, поддержкой технологии Low Blue Light и сертификацией TÜV Rheinland для заботы о глазах пользователей, двумя интерфейсами USB Type-C 3.2 Gen1 и одним портом USB 2.0, габаритами 235,5:360,0:108,4 мм, массой 860 граммов и комплектным защитным чехлом.

Комментарии и отзывы Lenovo ThinkVision M15
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