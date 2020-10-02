Портативный сенсорный дисплей Vissles-M стоимостью $ 199

Сегодня многие работают на удаленке из дома на ноутбуке, диагональ которого скорее всего составляет около 13 или 14 дюймов. Чтобы расширить рабочее пространство может пригодиться внешний дисплей.

Vissles-M - это 15,6-дюймовый портативный сенсорный монитор с разрешением Full-HD, совместимый с ПК, MAC и даже игровыми консолями. При весе 620 граммов , монитор не жертвует никаким визуальным качеством ради сохранения своего небольшого форм-фактора.

Здесь есть два динамика мощностью 1 Вт, USB-C, Mini-HDMI и особый разъем для наушников 3,5 мм, который позволяет пользователям использовать свои собственные наушники или динамики.

Монитор способен отображать 262 000 цветов с частотой обновления 60 Гц и обеспечивает 170 градусов IPS. Доступны различные настройки дисплея для точной настройки монитора в соответствии с потребностями пользователя. При рекомендованной розничной цене $ 199 будет сложно найти лучший монитор в аналогичном ценовом диапазоне.