После обновления Redmi K20 Pro превращается в Xiaomi Mi 9T Pro

2019-06-01, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Xiaomi Mi 9T Pro; [97]
Многие инсайдеры уже давно говорят о том, что новые флагманы Redmi K20 и Redmi K20 Pro на международном рынке получат другие названия — Xiaomi Mi 9T и Xiaomi Mi 9T Pro. А теперь сами пользователи нашли очередное тому доказательство.

Один из владельцев Redmi K20 Pro рассказал, что после установки глобальной бета-версии прошивки MIUI 10 Global 9.5.31 в настройках смартфона изменилось и его название — теперь там указан Xiaomi Mi 9T Pro. Кроме того, с глобальной версией обновления появились сервисы Google.

Также в сети появились «живые» фото и снимки коробки Xiaomi Mi 9T. Судя по характеристикам, указанным на пленке, это тот же Redmi K20: 6,39-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением Full HD+, под экранный сканер отпечатков пальцев, процессор Qualcomm Snapdragon 730, тройная основная камера с основным датчиком на 48 Мп, аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт.

На коробке также отчетливо видна выдвижная фронтальная камера.

А вот слова «Redmi», похоже, не будет не только в названии, но и на тыльной панели. Также обещают еще одну расцветку — Carbon Black.


Комментарии:
Единственный в этом году: Motorola не бу...
Единственный в этом году: Motorola не буНа днях компания Lenovo, владеющая брендом Motorola, без лишнего шума и пафоса выпустила четвертое поколе...
Обзор Indivo inGreed. Городской рюкзак д...
Обзор Indivo inGreed. Городской рюкзак дСогласитесь, у современного человека в «вооружении» есть множество мобильных устройств: ноутбук, планшет,...
Apple решила закрыть iTunes...
Apple решила закрыть iTunesВ понедельник, 3 июня, стартует ежегодная конференция для разработчиков Apple WWDC (Apple Worldwide Devel...
Раскрыта дата релиза культовых Baldur’s ...
Раскрыта дата релиза культовых Baldur’s Уже в сентябре пользователи PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch смогут поиграть в культовые классич...
Китай готовит свой «черный список» для а...
Китай готовит свой «черный список» для аПравительство КНР не собирается молча наблюдать за введением санкций США в отношении Huawei и других кита...
Huawei выслала из штаб-квартиры американ...
Huawei выслала из штаб-квартиры американ После введения санкций США компания Huawei ввела новые правила для своих сотрудников. ...
В Китае продают кастомные Xiaomi Mi 9 с ...
В Китае продают кастомные Xiaomi Mi 9 с Зимой этого года компания Xiaomi анонсировала свой новый флагман Mi 9. У него хорошая «начинка» и довольн...
Обзор плюсов и минусов Nokia 9 PureView....
Обзор плюсов и минусов Nokia 9 PureView.В начале этого года компания HMD Global представила один из самых интересных смартфонов этого года – Noki...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Indivo inGreed. Городской рюкзак для путешествий Обзор Indivo inGreed. Городской рюкзак для путешествий
Обзор плюсов и минусов Nokia 9 PureView. Уникальный смартфон с шестью камерами Обзор плюсов и минусов Nokia 9 PureView. Уникальный смартфон с шестью камерами
Обзор KINGSTON High Endurance microSD Card (SDCE/32GB). Лучшая карта памяти для видеорегистратораОбзор KINGSTON High Endurance microSD Card (SDCE/32GB). Лучшая карта памяти для видеорегистратора
Обзор Canon EOS R Kit. Первая полнокадровая беззеркальная камера от CanonОбзор Canon EOS R Kit. Первая полнокадровая беззеркальная камера от Canon
Обзор Trust GXT 354 Creon 7.1. Наушники с активной вибрациейОбзор Trust GXT 354 Creon 7.1. Наушники с активной вибрацией
Предварительный обзор SteelSeries Apex P...
Предварительный обзор SteelSeries Apex PНа рынке игровой периферии давно не было ничего кардинально нового — производители то и дело меняют дизай...
Предварительный обзор Dell Precision 554...
Предварительный обзор Dell Precision 554Многие пользователи считают, что ноутбуки покупают исключительно для того, чтобы играть или общаться в со...
Обзор Barotrauma. Необычная подлодка...
Обзор Barotrauma. Необычная подлодкаСегодня мы поговорим о весьма необычной игре, которая понравится далеко не каждому. Но, если вы любите не...
Предварительный обзор Vivo Z5x. Весьма н...
Предварительный обзор Vivo Z5x. Весьма нМы привыкли к тому, что современные смартфоны стоят достаточно дорого и когда какая-то компания показывае...
Обзор Seeds of Resilience. Симулятор выж...
Обзор Seeds of Resilience. Симулятор выжЯ некоторое время поиграл в Seeds of Resilience и пришел к заключению, что эта игра не стоит ваших денег....
Компания NAVITEL обновила модельный ряд ...
Компания NAVITEL обновила модельный ряд Сейчас мало какая поездка на автомобиле обходится без навигатора или видеорегистратора: первый позволяет ...
Обзор Dauntless. Красивая гриндилка...
Обзор Dauntless. Красивая гриндилкаНа просторах интернета только ленивый не написал об игре Dauntless, которая буквально за несколько дней с...
Предварительный обзор MSI GT76 Titan. Оч...
Предварительный обзор MSI GT76 Titan. ОчМногие пользователи привыкли, что игровые ноутбуки используются исключительно для игр и не для чего более...
Обзор Satisfactory. Строим заводы...
Обзор Satisfactory. Строим заводыПришло время посмотреть на проект Satisfactory и оценить данную игру. В сети есть масса статей, обзоров и...
Предварительный обзор ZTE Blade A5 2019....
Предварительный обзор ZTE Blade A5 2019.Сегодня мы поговорим о смартфоне ZTE Blade A5 2019, который стоит довольно адекватных денег и вполне подх...
Обзор Fossil Hunters. Два часа интересно...
Обзор Fossil Hunters. Два часа интересноСегодня речь пойдет об игре Fossil Hunters, которая изначально показалась мне весьма увлекательной и стил...
Предварительный обзор OPPO K3. Шикарный ...
Предварительный обзор OPPO K3. Шикарный Состоялся официальный анонс смартфона OPPO K3, который можно смело отнести к продуктам среднего класса. У...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor