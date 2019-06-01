После обновления Redmi K20 Pro превращается в Xiaomi Mi 9T Pro

Многие инсайдеры уже давно говорят о том, что новые флагманы Redmi K20 и Redmi K20 Pro на международном рынке получат другие названия — Xiaomi Mi 9T и Xiaomi Mi 9T Pro. А теперь сами пользователи нашли очередное тому доказательство.

Один из владельцев Redmi K20 Pro рассказал, что после установки глобальной бета-версии прошивки MIUI 10 Global 9.5.31 в настройках смартфона изменилось и его название — теперь там указан Xiaomi Mi 9T Pro. Кроме того, с глобальной версией обновления появились сервисы Google.

Также в сети появились «живые» фото и снимки коробки Xiaomi Mi 9T. Судя по характеристикам, указанным на пленке, это тот же Redmi K20: 6,39-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением Full HD+, под экранный сканер отпечатков пальцев, процессор Qualcomm Snapdragon 730, тройная основная камера с основным датчиком на 48 Мп, аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт.

На коробке также отчетливо видна выдвижная фронтальная камера.

А вот слова «Redmi», похоже, не будет не только в названии, но и на тыльной панели. Также обещают еще одну расцветку — Carbon Black.