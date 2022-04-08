Последнее обновление Chrome OS сломало камеры некоторых Chromebook

Недавние обновления Chrome OS сломали камеру на некоторых Chromebook у некоторых пользователей, как сообщает About Chromebook.

В некоторых отчетах об ошибках, обнаруженных в разделе «О Chromebook» до того, как исправление было доступно, перечислены различные проблемы: один пользователь рассказал, что камера не работает, другой пользователь отметил, что камера не может правильно сфокусироваться на объекте. Люди также сообщали о проблемах с несколькими различными обновлениями, по крайней мере одно из которых восходит к Chrome 97. Chrome OS в настоящее время находится на версии 100. Вскоре после того, как впервые появились многочисленные жалобы на камеру Chromebook, Google сообщил на своих форумах поддержки, что выпустил обновление исправляющая данную ошибку.
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