Последнее обновление Samsung Galaxy A50 сломало сканер отпечатков пальцев

Некоторые пользователи не смогли зарегистрировать отпечатки пальцев на своих устройствах Samsung Galaxy A50 после установки обновления программного обеспечения. Эта функция не работает в устройствах, которые получили обновления с версиями прошивки A505FNXXS3ASK9 и A505FDDS3ASK8.

Пользователи, которые смогли успешно зарегистрировать свои отпечатки пальцев, но при этом устройство полностью отказывается распознавать вновь добавленный отпечаток, даже после успешной регистрации. Кроме того, на устройстве не возникает проблем с распознаванием отпечатков пальцев, которые были зарегистрированы до обновления программного обеспечения. Затронутые пользователи должны будут использовать альтернативный метод разблокировки, такой как PIN-код, пароль или Face Unlock, пока проблема не будет решена в ближайшие дни.