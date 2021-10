Последнее обновление Samsung Galaxy A52 включает RAM Plus

Samsung Galaxy A52 получит с последним октябрьским обновлением безопасности функцию RAM Plus. Новая функция позволяет увеличить объем оперативной памяти до 4 ГБ, что позволяет телефону расширять встроенную оперативную память для улучшения многозадачности телефона. Рекомендуется проверить наличие обновления вручную и установить его, чтобы получить функциональность RAM Plus и исправления безопасности.

RAM Plus традиционно известна как подкачка памяти и доступна на телефонах Realme как Dynamic RAM Expansion (DRE). Это помогает увеличить встроенную оперативную память, добавив 4 ГБ памяти из хранилища, чтобы улучшить многозадачность. Как уже упоминалось, функция RAM Plus улучшает общую производительность телефона. В отчете говорится, что Samsung развернет функцию RAM Plus на всех телефонах под брендом Galaxy, выпущенных в течение прошлого года.