Поставки Samsung Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 откладываются

Пару недель назад компания Samsung официально представила свои новейшие складные смартфоны — Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3. 11 августа компания начала принимать предварительные заказы на эти новые телефоны, обещая поставки не позднее 27 августа. Но похоже, что южнокорейский гигант не в состоянии удовлетворить спрос и, как сообщается, задерживает поставки. Согласно отчету издания All About Samsung, клиенты в Германии, которые предварительно заказали Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3 и новые умные часы серии Galaxy Watch4, получают электронные письма от компании, уведомляющие их о задержках доставки. Также утверждается, что отгрузка для некоторых клиентов может быть отложена до середины сентября. Samsung утверждает, что это происходит из-за высокого спроса на ее недавно выпущенные продукты.

Это похоже на предыдущий отчет, который показал, что предварительные заказы на новейшие смартфоны этого бренда превысили самые высокие прогнозы южнокорейского технологического гиганта. Также недавно сообщалось, что к концу прошлой недели предварительные заказы на новые складные телефоны превысили отметку в 450 000 единиц и, как предполагалось, достигнут 600 000 единиц к концу периода предварительного заказа. Для сравнения: на момент запуска Samsung Galaxy Z Fold2 получил около 80 000 предварительных заказов. То есть, спрос на складные смартфоны выросли почти в десять раз, что, на самом деле, достаточно интересно, ведь стоимость смартфона всё равно высокая.
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