Поставки умных часов Zepp Health увеличатся в третьем квартале 2021 года

Zepp Health сообщила, что ее глобальные поставки резко увеличились в третьем квартале этого года. Согласно отчету, две дочерние компании бренда Amazfit и Zepp продемонстрировали заметный рост поставок на мировом рынке носимых устройств, причем оба бренда продемонстрировали самый высокий рост среди пятерки лидеров рынка с точки зрения продаж. Китайский производитель носимых устройств за это время также продемонстрировал отличные результаты в разных странах и регионах. Он занял первое место в Бразилии, Чехии, России и Индонезии, достигнув доли рынка более 30 процентов в Бразилии и Чехии.

С другой стороны, Zepp Health имела долю рынка около 20 процентов в таких странах, как Италия, Таиланд и Испания, которые занимали второе место в каждом из этих регионов. Точно так же бренд также занял третье место в Мексике, четвертое в Германии, Южной Корее и Японии и пятое в Индии и Саудовской Аравии. Его результаты в третьем квартале выросли благодаря продажам в Черную пятницу и рекламным мероприятиям Киберпонедельника на Amazon.

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