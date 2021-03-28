Постер подтвердил огромную камеру Xiaomi Mi 11 Ultra

В сети засветился постер топового смартфона Xiaomi Mi 11 Ultra, официальная презентация которого состоится уже завтра. Как и предсказывали предыдущие утечки, аппарат получит огромный блок тыльной камеры с тремя модулями и крошечным дополнительным экраном.

Ранее сообщалось, что смартфон будет оснащен основной камерой с главным модулем на основе 50-Мп датчика изображения Samsung ISOCELL GN2 с 1,4-мкм пикселями. Данный сенсор поддерживает объединение четырёх пикселей в один, что поможет сделать качественный снимок в условиях недостаточного освещения. Также в состав тыльной камеры войдет 48-Мп перископный модуль и 48-Мп сверхширокоугольный модуль.