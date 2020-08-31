Потенциальный хит Moto G9 вышел в Индии

Компания Motorola дала старт индийским продажам смартфона Moto G9, который в России выйдет под названием Moto G9 play. В Индии аппарат доступен по цене в 150 долларов. Первые обозреватели уже успели похвалить новинку, отдельно отметим её фотовозможности.

Напомним, что смартфон характеризуется восьмиядерным процессором Snapdragon 662, корпусом из поликарбоната с водоотталкивающей конструкцией, 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 720:1600 пикселей и соотношение сторон 20:9, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, слотом для карт памяти microSD, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, тыльной квадрокамерой с главным модулем разрешением 48 Мп и ночным режимом, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 20 Вт, сканером отпечатков пальцев, модулем NFC и операционной системой Android 10 с оболочкой Motorola My UX.

Комментарии и отзывы Moto G9
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