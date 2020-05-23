Потенциальный хит Redmi 10X показали на новых рендерах

Компания Redmi продолжает подогревать интерес пользователей к грядущему анонсу потенциального блокбастера Redmi 10X. На этот раз были опубликованы тизеры устройства в четырех официальных расцветках. На данный момент известно, что смартфон получит основную камеру с 4-кратным оптическим и 30-кратным цифровым зумом, системой оптической стабилизации изображения и поддержкой искусственного интеллекта, который поможет делать качественные снимки одним нажатием, новейшую платформу MediaTek Dimensity 820, два слота для SIM-карт с поддержкой мобильных сетей пятого поколения AMOLED-дисплей, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч и поддержку быстрой зарядки. Официальный дебют Redmi 10X запланирован на 26 мая.

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