Потенциальный хит Redmi 10X показали на новых рендерах

Компания Redmi продолжает подогревать интерес пользователей к грядущему анонсу потенциального блокбастера Redmi 10X. На этот раз были опубликованы тизеры устройства в четырех официальных расцветках. На данный момент известно, что смартфон получит основную камеру с 4-кратным оптическим и 30-кратным цифровым зумом, системой оптической стабилизации изображения и поддержкой искусственного интеллекта, который поможет делать качественные снимки одним нажатием, новейшую платформу MediaTek Dimensity 820, два слота для SIM-карт с поддержкой мобильных сетей пятого поколения AMOLED-дисплей, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч и поддержку быстрой зарядки. Официальный дебют Redmi 10X запланирован на 26 мая.