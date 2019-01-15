PowerColor показала новые станции

Длительное время пользователи обсуждают то, что современные ноутбуки удобны для работы, но у них недостаточно мощности для того, чтобы работать с тяжелым видео или картинками. Продукты компании PowerColor исправят эту ситуацию — вы можете купить один из двух графических ускорителей, которые подключаются по кабелю Thunderbolt 3 и обеспечивают ваш ноутбук дополнительной производительностью. Это действительно полезно — вы можете поставить такую систему дома или на работе и по приезду просто подключать ноутбук, получая громадную производительность. Во всех остальных ситуациях у вас будет компактный ноутбук с обычным набором функций для работы в мобильном режиме. Стоимость станции пока что не называется, к сожалению.