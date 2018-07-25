Позапрошлогодний смартфон LG V20 обновили до Android Oreo

Компания LG объявила о выходе обновления до Android Oreo для смартфона LG V20, который был выпущен еще осенью 2016 года. Обновление пока доступно только для южнокорейских пользователей. После удачного запуска в Южной Корее апдейт станет доступен и для пользователей других стран. Напомним, что дебютировавший в сентябре позапрошлого года смартфон получил корпус из легкого алюминия AL6013 metal, 5,7-дюймовый основной IPS Quantum-дисплей с разрешением 2560:1440 пикселей, дополнительный 2,1-дюймовый экран с разрешением 160:1040 пикселей, процессор Snapdragon 820, 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4, 64-ГБ внутренней памяти UFS 2.0, разъем USB Type-C, сканер отпечатка пальца и аккумулятор на 3200 мАч с функцией быстрой зарядки Quick Charge 3.0.

Отметим Hi-Fi-звук, за который отвечают ЦАП ESS SABRE ES9218 с поддержкой технологии Quad Hi-Fi Audio и Hi-Fi видеозаписи, двойной модуль основной камеры, где в тандеме работают 16-Мп камера f/1.8 с оптической стабилизацией изображения (угол обзора 75 градусов) и широкоугольная дополнительная 8-Мп камера f/2.4 (угол обзора 135 градусов). Разрешение фронтальной камеры составляет 5-Мп, светосила – f/1.9 и угол обзора - 120 градусов.