Предыдущее поколение умных часов Fossil получат новые режимы энергосбережения

Эти четыре режима экономии заряда батареи - «Расширенная батарея», «Ежедневный», «Пользовательский» и «Только время», в настоящее время доступны только на новых умных часах Fossil Gen 5, но если вы недавно купили умные часы Fossil предыдущего поколения, то вам повезло.

Fossil подтвердила, что режимы экономии заряда батареи появятся в предыдущих поколениях благодаря обновлению программного обеспечения в конце этого года. Вероятно, это будет поэтапное развертывание, поэтому не все старые умные часы Fossil получат обновление в одно и то же время.