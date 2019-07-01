Предполагаемые изображения Samsung Galaxy Watch Active 2

В сети появились предполагаемые изображения грядущих часов Samsung Galaxy Watch Active 2. Они имеют по сути такой же дизайн, что и оригинал, но с некоторыми изменениями.

Например, с правой стороны часов кнопка включения/выключения теперь круглая с красным ободком, а кнопка возврата имеет форму прямоугольника. На другой стороне корпуса расположены решетки динамиков и микрофон, а задняя часть устройства имеет обновленный внешний вид. Как и ожидалось, вращающейся панели нет.

Ожидается, что Galaxy Watch Active 2 будет доступен в двух разных вариантах, один из которых использует для подключения только Wi-Fi и оснащен аккумулятором на 237 мАч. Другая модель будет подключаться к сети 4G LTE и батарею на 340 мАч. Говорят, что устройство оснащено 1,5 ГБ или 4 ГБ памяти. Размеры корпуса будут 40 мм и 44 мм, а варианты цвета для нового носимого устройства будут серебряными, черными и золотыми.