Предполагаемые рендеры Google Pixel 4 с квадратным модулем камеры

Google известен тем, что выпускает свои флагманские пиксели в октябре. Стив Хеммерстоффер, он же OnLeaks, сумел заполучить ранние схемы создания прототипов Pixel 4.

Рендеры показывают квадратный выступ камеры на задней части Pixel 4, который аналогичен модели iPhone 2019 года. Ожидается, что на квадратном выступе разместятся как минимум два датчика камеры. Также ожидается, что Google установит датчик отпечатка пальца на дисплее, поскольку для задней панели нет физического выреза.

Другие заметные наблюдения включают в себя две решетки динамиков по краю, по бокам от порта USB-C. Мы также можем видеть физические кнопки для регулировки громкости и питания на правой стороне смартфона, в то время как левый край открыт. Как обычно, Google отказывается от аудиоинтерфейса 3,5 мм на грядущем флагмане. @OnLeaks добавил, что Pixel 4 будет поставляться с 6 ГБ ОЗУ.