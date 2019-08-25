Предполагаемые рендеры OnePlus 7T

В сети появились предполагаемые рендеры будущего смартфона OnePlus 7T.

Изображения демонстрируют выпуклый круглый модуль камеры на задней панели, который имеет три датчика в горизонтальном расположении и двойную светодиодную вспышку внизу.

Как и в случае с OnePlus 7, у будущего телефона ожидается выпуклое заднее стекло и каплевидный вырез на 6,5-дюймовом дисплее AMOLED. Другие слухи о спецификациях включают в себя порт USB Type-C, Snapdragon 855+, до 8 ГБ ОЗУ и до 256 ГБ встроенной памяти. OnePlus обещает представить OnePlus 7T вместе с OnePlus TV 26 сентября.