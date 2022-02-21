Предполагаемое фото демонстрирует дизайн смартфона OPPO F21 Pro+

Живое изображение OPPO F21 Pro+ появилось в сети, показывая дизайн задней панели телефона, цвет и расположение камеры. Новости о запуске OPPO F21 Pro+ уже давно попали в сеть. Устройство должно было дебютировать в 2020 году, но этого не произошло. Позже стало известно исключительно из отраслевых источников, что линейка OPPO F21 будет запущена к концу первого квартала 2022 года. Также сообщалось, что OPPO F21 Pro+ дебютирует перед OPPO F21 в период с 17 по 21 марта. Теперь новое изображение OPPO F21 Pro+ дает нам представление о том, чего ожидать от устройства.

Изображение показывает нам расположение тройной камеры устройства сзади. Внизу находится порт USB Type-C, микрофон и динамики. Похоже, что OPPO F21 Pro+ имеет тот же дизайн, что и OPPO A96 5G, дебютировавший в Китае. На изображении также показан вариант черного цвета OPPO F21 Pro+. О спецификациях OPPO F21 Pro+ пока ничего не известно.