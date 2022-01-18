OnePlus 11 Pro будет оснащен революционной камерой с магнитным вращением

Сообщается, что OnePlus запатентовал модуль магнитной камеры, который, как следует из названия, состоит из мобильного датчика изображения, помещенного в кронштейн, который может свободно перемещаться на 180 ° благодаря системе, основанной на противоположных магнитах. Компонент в целом, по-видимому, предназначен для обеспечения плавного диапазона движения полученной камеры.

Интригующее описание сопровождаемое не менее интересными схемами вдохновило на новый и очень предварительный набор рендеров для будущего флагманского смартфона OnePlus.

Предполагается, что этот предполагаемый преемник 10 Pro будет иметь выпуклость камеры, состоящий всего из 1 массивного объектива, что значительно отличается от премиальных устройств последних нескольких лет. Этот эффект может быть достигнут с помощью камеры с магнитным вращением, которая, как утверждается способна одновременно выполнять или улучшать несколько топовых режимов мобильной фотографии. Кроме того, магнитная камера теперь поддерживает улучшенные панорамные снимки, не говоря уже об эволюции таких режимов, как Tilt Shift. Что касается видео, он также может контролировать дрожание, не говоря уже о возможности панорамирования, наклона или даже масштабирования без необходимости перемещать телефон или удерживать его неподвижно.