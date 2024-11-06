Представлен премиальный складной смартфон Samsung W25 Flip

Компания Samsung выпустила в Китае складной смартфон Samsung W25 Flip, который основан на флагманской платформе прошлого поколения Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Новинка также получила керамический черный корпус с рамкой из алюминия, 6,7-дюймовый гибкий дисплей Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex с адаптивной частотой обновления до 120 Гц и разрешением 2640:1080 точек, 3,4-дюймовый внешний экран Super AMOLED с кадровой частотой 60 Гц, разрешением 720:748 точек и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2, селфи-камеру на 10 Мп, сдвоенную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп и 12 Мп (сверхширик), аккумулятор ёмкостью 4000 мАч, поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 25 Вт и беспроводной зарядкой на 15 Вт, а также операционную систему Android 14 с фирменным графическим интерфейсом One UI 6.1.1. Смартфон появится в продаже 15 ноября по цене в 1395 долларов за версию 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти.