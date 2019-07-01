Представители Alfa Future People рассказали о зоне развлечений

Организаторы Alfa Future People усердно работают не только над музыкальной составляющей фестиваля, но и над дневным досугом. В этом году для посетителей будет доступна программа лекториев от онлайн-университета Skillbox. Они привезут именитых спикеров, которые поднимут такие актуальные темы как: здоровый образ жизни, востребованные профессии будущего, современное искусство и многое другое.Также не территории фестиваля будет действовать спортивная зона с 15 видами разных активностей. В этот список вошли: street workout, флайборд шоу, снукболл, альфагравити, сеансы медитации и тд.Напомним, что фестиваль электронной музыки Alfa Future People в этом году будет проходить с 16 по 18 августа в Нижегородской области в д. Большое Козино.