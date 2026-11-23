Представлен 10-дюймовый планшет Blackview Zeno 3

Компания Blackview пополнила ассортимент планшетов моделью Zeno 3, которая получила 10,1-дюймовый IPS-экран с разрешением 1280:800 точек и кадровой частотой 120 Гц. Новинку также оснастили 12-нанометровой однокристальной системой Unisoc T7250 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MP1 с частотой 850 МГц, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, 13-Мп основной и 5 Мп-фронтальной камерами, предустановленной операционной системой Android 17, батареей ёмкостью 7000 мАч, двумя динамиками, поддержкой Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, Galileo и BeiDou, слотами для двух SIM-карт, черной, зеленой и голубой расцветками, а также корпусом с размерами 239:157,4:7,85 мм. Цена планшета пока не объявлена.