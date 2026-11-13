Внешний экран Xiaomi 18 Pro будет поддерживать Google Maps

В прошлом году компания Xiaomi представила смартфоны Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max, у которых на тыльной крышке размещён второй дополнительный дисплей. Однако обе модели так и не вышли на международный рынок официально, поэтому предстоящий глобальный запуск Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max впервые предоставит пользователям за пределами Китая возможность оценить эту особенность вживую. Именно поэтому компания постепенно расширяет возможности внешнего дисплея, чтобы привлечь внимание аудитории. Например, Xiaomi уже подтвердила поддержку Google Maps, YouTube Music и Spotify на внешнем экране. Предположительно, все три приложения будут доступны в формате адаптированного нативного софта — кастомные приложения для внешнего экрана YouTube Music и Spotify позволят управлять воспроизведением музыки и просматривать обложки альбомов. Google Maps, в свою очередь, сможет отображать маршрут и навигационные подсказки.

Это уже неплохое начало. Кроме того, на заднем экране можно будет просматривать уведомления и использовать его в качестве видоискателя при съёмке селфи на основные камеры. Также заявлена поддержка приложения «Погода» от Xiaomi. Ещё одна интересная возможность — создание собственных приложений для заднего дисплея с помощью генеративного ИИ. Пользователю достаточно описать, что именно он хочет видеть на экране, а система самостоятельно подготовит соответствующее решение. Правда, будет ли это работать за пределами Китая — вопрос открытый.
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