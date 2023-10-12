Представлен 100-Гц бизнес-монитор MSI PRO MP251

Компания MSI пополнила ассортимент бизнес-мониторов моделями MSI PRO MP251 и MSI MP251P, которые основаны на 24,5-дюймовой IPS-матрице с разрешением 1920:1080 пикселей. Новинка также характеризуется кадровой частотой 100 Гц, временем отклика 4 мс (GTG), максимальной яркостью 300 нит, контрастностью 1300:1, отображением 16,7 миллиона цветовых оттенков, 101% охватом цветового пространства sRGB, технологией EyesErgo для подавления мерцания и фильтрации синего света, антибликовым покрытием, системой проверки зрения Eye-Q Check, разъемами HDMI 1.4b и VGA (D-Sub), двумя 2-Вт динамиками и настенным креплением VESA (100:100 мм). Отличаются мониторы подставкой. У первой она поддерживает регулировку наклона, а у второй – регулировку наклона, поворота и высоты. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.