Представлен 100-Гц бизнес-монитор MSI PRO MP251

Компания MSI пополнила ассортимент бизнес-мониторов моделями MSI PRO MP251 и MSI MP251P, которые основаны на 24,5-дюймовой IPS-матрице с разрешением 1920:1080 пикселей. Новинка также характеризуется кадровой частотой 100 Гц, временем отклика 4 мс (GTG), максимальной яркостью 300 нит, контрастностью 1300:1, отображением 16,7 миллиона цветовых оттенков, 101% охватом цветового пространства sRGB, технологией EyesErgo для подавления мерцания и фильтрации синего света, антибликовым покрытием, системой проверки зрения Eye-Q Check, разъемами HDMI 1.4b и VGA (D-Sub), двумя 2-Вт динамиками и настенным креплением VESA (100:100 мм). Отличаются мониторы подставкой. У первой она поддерживает регулировку наклона, а у второй – регулировку наклона, поворота и высоты. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.

ASUS готовит к релизу монитор ROG Swift Pro PG248QP с 540 Гц…
Инсайдеры сообщили, что компания ASUS готова к выпуску долгожданного игрового монитора ROG Swift Pro PG24…
Монитор Dasung Paperlike Color получил цветную панель E Ink…
Компания Dasung пополнила ассортимент мониторов первой в мире моделью, основанной на цветном экране E Ink…
Представлен 180-Гц монитор ASUS TUF Gaming VG27AQ3A…
Компания ASUS пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью TUF Gaming VG27AQ3A, которая получила 27…
Представлен 185-Гц монитор ViewSonic VX2781-2K-PRO-5…
Компания ViewSonic пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью ViewSonic VX2781-2K-PRO-5, которая …
ASUS представила уникальный в своём роде монитор ROG Swift O…
Компания ASUS только что официально представила свой совершенно новый изогнутый монитор ROG Swift OLED PG…
Представлен 100-Гц изогнутый монитор LG 34WR55QC-B …
Компания LG пополнила ассортимент широкоформатных мониторов моделью LG 34WR55QC-B, которая получила изогн…
Представлен 150-Гц 4K-монитор Acer Nitro XV282K V3…
Компания Acer пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Nitro XV282K V3, которая получила 28-дюй…
Представлен 240-Гц монитор ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM…
Компания ASUS пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью ROG Swift OLED PG34WCDM, которая основан…
Обзор Akenori LED 888. Выбираем проектор для дома под фильмы и игрыОбзор Akenori LED 888. Выбираем проектор для дома под фильмы и игры
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor