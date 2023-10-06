Представлен 100-Гц изогнутый монитор LG 34WR55QC-B

Компания LG пополнила ассортимент широкоформатных мониторов моделью LG 34WR55QC-B, которая получила изогнутую 34-дюймовую VA-матрицу с разрешением 3440:1440 пикселей. Новинка также характеризуется соотношением сторон 21:9, радиусом кривизны 1800R, контрастностью 3000:1, кадровой частотой 100 Гц, временем отклика 5 мс, максимальной яркостью 300 нит, 99-процентным охватом цветового пространства sRGB, поддержкой HDR10, двумя интерфейсами HDMI и одним DisplayPort, полнофункциональным разъемом USB Type-C с возможностью зарядки других устройств мощностью 65 Вт, 3,5-мм гнездом для наушников и двумя портами USB-A. Цена монитора составляет 467 долларов.

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