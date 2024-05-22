Представлен 100-Гц монитор AOC Q27B3CF2

Компания AOC пополнила ассортимент недорогих мониторов моделью AOC Q27B3CF2, которая обойдется на европейском рынке в 200 евро. Новинку оснастили 27-дюймовой матрицей IPS с разрешением 2560:1440 точек (формат QHD), кадровой частотой 100 Гц, 8-битной глубиной цвета, временем отклика от серого к серому 1 мс, интерфейсами HDMI и DisplayPort, двумя разъемами USB 3.2 Gen 1 Type-A, портом USB 3.2 Gen 1 Type-C с поддержкой зарядки других устройств мощностью 65 Вт, 3,5-мм гнездом для наушников или колонок, подставкой с возможностью регулировки высоты на 110 мм и угла наклона на -5–23°, а также настенным креплением VESA.

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