Представлен 100-Гц монитор AOC Q27E12C

Компания AOC пополнила ассортимент мониторов моделью AOC Q27E12C, которая основана на 27-дюймовой IPS-матрице с разрешением 2560:1440 пикселей. Новинка также характеризуется кадровой частотой 100 Гц, временем отклика от серого к серому 4 мс, контрастностью 1300:1, 99-процентным охватом цветового пространства sRGB, поддержкой HDR 10 и Adaptive-Sync, разъемами HDMI 2.0, DP 1.4, USB-A 2.0 и USB-C c поддержкой зарядки других устройств мощностью 65 Вт, подставкой с регулировкой наклона и стандартным креплением на стену VESA 100:100 мм. Монитор уже доступен для покупки на китайском рынке по цене в 140 долларов.