Представлен 100-Гц монитор Cooler Master GA271

Компания Cooler Master пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Cooler Master GA271, которая получила 27-дюймовую VA-матрицу с разрешением 2560:1440 пикселей (формат QHD). Новинка также характеризуется соотношением сторон 16:9, кадровой частотой 100 Гц, временем отклика 1 мс, поддержкой технологий HDR и Adaptive Sync, 95-процентным охватом цветового пространства sRGB, коэффициентом контрастности 4000:1, максимальной яркостью 250 нит, одним разъемом DisplayPort и двумя HDMI 1.4, а также креплением VESA 100:100. Цена монитора в Китае составляет 160 долларов.

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