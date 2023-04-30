Представлен 100-Гц монитор MSI PRO MP223

Компания MSI пополнила ассортимент мониторов моделью PRO MP223, которая ориентирована на работу в офисе и дома. Новинка характеризуется 21,45-дюймовой VA-матрицей с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD), кадровой частотой 100 Гц, показателем контрастности 3000:1, пиковой яркостью 250 нит, поддержкой технологии AMD FreeSync, временем отклика MPRT 1 мс, массой 4 кг, креплением VESA для установки на стену, аналоговым интерфейсом VGA и цифровым разъемом HDMI 1.4. Монитор уже доступен для покупки в Китае по цене в 80 долларов.