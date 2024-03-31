100-Гц монитор Machenike MZF24F100 оценен в 70 долларов

Компания Machenike пополнила ассортимент доступных игровых мониторов моделью MZF24F100, которая оценена на домашнем для производителя китайском рынке всего в 70 долларов. Новинка характеризуется 23,8-дюймовой матрицей IPS с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD), кадровой частотой 100 Гц, контрастностью 1000:1, интерфейсами HDMI и VGA, а также подставкой с возможностью отрегулировать угол наклона. К сожалению, качество цветопередачи монитора не указывается, но в случае с IPS-панелью можно рассчитывать на полный охват цветового пространства sRGB. О перспективах выхода Machenike MZF24F100 на международный рынок пока ничего не сообщается.