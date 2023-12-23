Представлен 100-Гц монитор Samsung ViewFinity S6 S65TC

Компания Samsung пополнила ассортимент мониторов моделью ViewFinity S6 S65TC, которая основана на 34-дюймовой изогнутой VA-матрице с разрешением 3440:1440 пикселей. Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1000R, кадровой частотой 100 Гц, типичной яркостью 350 нит, контрастностью 3000:1, соотношением сторон 21:9, 115% охватом цветовой палитры sRGB, временем отклика 5 мс от серого к серому, поддержкой AMD FreeSync и HDR10, по одному интерфейсу HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, USB Type-A 3.0 и USB Type-B, 3,5-мм гнездом для наушников, двумя разъемами USB Type-C Thunderbolt 4 с функцией зарядки других гаджетов и сетевым портом LAN Ethernet. В Южной Корее за монитор попросят 690 долларов.