Представлен 100-Гц монитор Xiaomi Monitor A24i

Компания Xiaomi представила на международный рынок бюджетный монитор Xiaomi Monitor A24i, который основан на 23,8-дюймовой IPS-матрице с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 100 Гц, временем отклика 6 мс, отображением 16,7 миллиона цветовых оттенков, 99-процентным покрытием цветовой палитры sRGB, точностью цветопередачи Delta E<2, соотношением экрана к передней панели корпуса около 90 процентов, интерфейсами DisplayPort 1.4 и HDMI, подставкой с регулировкой угла наклона и настенным креплением VESA. Цена и дата начала продаж Xiaomi Monitor A24i будут объявлены позже.