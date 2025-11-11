Представлен 100-дюймовый телевизор Acerpure Nitro Z Series

Бренд Acerpure пополнил ассортимент телевизоров серии Nitro Z моделью диагональю 100 дюймов, которая основана на QLED-матрице с разрешением 4K. Новинка также характеризуется кадровой частотой 144 Гц (с VRR), пиковой яркостью 400 нит, поддержкой Dolby Vision, MEMC, HDR10 и Film Maker Mode, 60-Вт звуковой системой с поддержкой Dolby Atmos, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти, операционной системой Google TV с поддержкой Google Assistant и предустановленными стриминговыми сервисами, двухдиапазонным модулем Wi-Fi, а также интерфейсами HDMI и USB. Телевизор оценен на дебютном индийском рынке в эквивалент 2940 долларов.