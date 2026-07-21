Представлен 120-Гц 4K-монитор Philips 27E2N6900QW

Компания Philips пополнила ассортимент мониторов моделью 27E2N6900QW, которая получила 27-дюймовую матрицу QD-OLED Penta Tandem с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K). Новинка также характеризуется кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1000 нит в режиме HDR, временем отклика 0,03 мс (GtG), глубиной цвета 10 бит, 99,1% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и 100% охватом цветового пространства sRGB, подставкой с регулировкой высоты и угла наклона, настенным креплением VESA, двумя интерфейсами HDMI 2.1, одним портом DisplayPort 1.4, двумя разъемами USB Type-C с поддержкой 96-Вт и 15-Вт зарядок соответственно, а также двумя интерфейсами USB Type-A с поддержкой функции KVM. Цена монитора на дебютном китайском рынке составила эквивалент 810 долларов.

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