Представлен 120-Гц изогнутый монитор ViewSonic VG3419C

Компания ViewSonic пополнила ассортимент мониторов моделью VG3419C, которая основана на 34-дюймовой VA-матрице с разрешением 3440:1440 пикселей (формат UWQHD). Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1500R, соотношением сторон 21:9, кадровой частотой 120 Гц, временем отклика в оттенках серого 3,5 мс, максимальной яркостью 300 нит, 121% охватом цветовой палитры sRGB, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium, 2-Вт динамиками, разъемами HDMI 2.0, DisplayPort, USB 3.2 Type A, USB 3.2 Type B и полнофункциональным USB 3.2 Type C с поддержкой 65-Вт зарядки, портом Ethernet и подставкой с возможностью изменения высоты на 150 см. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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