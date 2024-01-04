Представлен 120-Гц монитор Dell U4025QW

Компания Dell пополнила ассортимент мониторов моделью U4025QW, которая основана на 40-дюймовой изогнутой IPS-матрице с разрешением 5120:2160 пикселей. Новинка также характеризуется частотой обновления изображения 120 Гц, соотношением сторон 21:9, 99-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, контрастностью 2000:1, сертификацией Display HDR 600, интерфейсами HDMI 2.1 и DP 2.1, портами Ethernet и Thunderbolt 4 с функцией обратной зарядки мощностью 140 Вт. Монитор Dell U4025QW станет доступен для покупки в конце февраля этого года по цене в 2400 долларов.

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