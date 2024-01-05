Представлен 120-Гц монитор Dell UltraSharp 34 U3425WE

Компания Dell пополнила ассортимент широкоформатных мониторов моделью Dell UltraSharp 34 (U3425WE), которая получила 34-дюймовую изогнутую IPS Black-матрицу с разрешением 3440:1440 пикселей. Новинка также характеризуется соотношением сторон 21:9, частотой обновления 120 Гц, 10-битной глубиной цвета, контрастностью 2000:1, сертификацией DisplayHDR 600, 100% охватом цветовой палитры sRGB, 100% Rec.709, 98% DCI-P3 и 98% Display P3, датчиком для динамической регулировки яркости, интерфейсами HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 и Thunderbolt 4 (с функцией подачи энергии мощностью 90 Вт), портом RJ-45 (2,5 Гбит/с), разъемом USB-C, шестью портами USB-A и 3,5-мм гнездом для наушников. Монитор появится в продаже в первом квартале этого года по цене в 1020 долларов.

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