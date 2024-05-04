Представлен 120-Гц монитор HP 727pu

Компания HP пополнила ассортимент мониторов моделью 727pu, которая предназначена для профессионалов в создании изобразительного или видеоконтента. Новинка характеризуется 27-дюймовым IPS Black-экраном с разрешением 2560:1600 точек (формат QHD), кадровой частотой 120 Гц, временем отклика 5 мс (GtG), 98% охватом цветового пространства DCI-P3 и 100% sRGB, максимальной яркостью 400 нит, точностью цветопередачи Delta E< 2, сертификацией Pantone, интерфейсами DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 и USB-C с функцией обратной зарядки на 100 Вт, гигабитным портом Ethernet, USB-концентратором и KVM-переключателем. Цена монитора на американском рынке составляет 530 долларов.