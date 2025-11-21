Представлен 120-Гц монитор Xiaomi 2K Monitor A27Qi 2026

Компания Xiaomi пополнила ассортимент мониторов моделью 2K Monitor A27Qi 2026, которая предназначена для офисного и домашнего использования. Новинка характеризуется 27-дюймовой панелью с разрешением 2560:1440 точек, соотношением сторон 16:9, заводской точностью цветопередачи ΔE<1, глубиной цвета 8 бит, углами обзора 178 градусов, кадровой частотой 120 Гц, временем отклика 6 мс, максимальной яркостью 300 нит, контрастностью 1300:1, 100% покрытием цветовой палитры sRGB и 95% охватом DCI-P3, технологией защиты глаз посредством снижения интенсивности синего света (сертификация TÜV Rheinland), размерами с подставкой 612,94:169,8:476,7 мм и массой 3,9 кг, регулировкой угла наклона от −5° до +15°, настенным креплением VESA 75:75 мм, одним интерфейсом DisplayPort 1.4, одним портом HDMI 2.0 и 3,5-мм аудиогнездом. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.