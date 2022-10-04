Представлен 120-Гц телевизор Acer S-Series 65UHD

Компания Acer пополнила ассортимент телевизоров моделью Acer S-Series 65UHD, которая выйдет в Индии до конца этого года. Новинка характеризуется 65-дюймовой панелью с разрешением 3840:2160 (формат 4K), частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 420 кд/м2, отображением до 1,07 миллиарда цветовых оттенков, поддержкой HDR 10+, HLG, Dolby Vision и MEMC, 50-Вт акустической системой HiPower Soundbar и поддержкой Dolby Atmos, предустановленной ОС Android TV 11, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, тремя интерфейсами HDMI 2.1, а также разъёмами USB-A, USB-C и AV. Цена телевизора будет объявлена ближе к началу продаж.