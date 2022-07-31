Представлен 14-дюймовый ноутбук ASUS Chromebook CX1

Компания ASUS выпустила ноутбук Chromebook CX1, который оснащается предустановленной операционной системой Chrome OS. Новинку также оснастили 14-дюймовым экраном с разрешением 1920:1080 пикселей, яркостью 250 кд/м2 и 45% охватом цветовой гаммы NTSC, четырехъядерным чипом Intel Pentium Silver, до 16 ГБ оперативной памяти, 32 или 64 ГБ флеш-памяти eMMC, повышенной прочностью согласно стандарту MIL-STD 810H, автономностью до 12 часов, массой 1,47 кг, поддержкой Wi-Fi 6 (802.11ax), слотом для карт памяти microSD, интерфейсами USB 3.2 Gen 1 Type-A и USB 3.2 Gen 1 Type-C, а также 3,5-мм разъемом для наушников. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.

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