Представлен 144-Гц монитор Acer Predator XB283K

Компания Acer представила геймерский монитор Predator XB283K, который получил 28-дюймовую IPS-панель с разрешением 3840:2160 пикселей. Новинка характеризуется кадровой частотой 144 Гц, временем отклика 1 мс и 0,5 мс при разгоне, 95% охватом цветовой палитры Adobe RGB, заводской калибровкой с точностью цветопередачи Delta E < 1, контрастностью 1000:1, яркостью 400–450 кд/м2, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, поддержкой адаптивной синхронизации для более плавного геймплея, интерфейсом USB Type-C с функцией подачи энергии мощностью 65 Вт, двумя разъемами HDMI 2.1, интерфейсом DisplayPort 1.4 и концентратором с четырьмя портами USB 3.0. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.