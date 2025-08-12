Представлен 144-Гц монитор MSI PRO MP243L E14

Компания MSI пополнила ассортимент мониторов моделью PRO MP243L E14, которая получила 23,8-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 144 Гц, максимальной яркостью 250 нит, статической контрастностью 1500:1, временем отклика (MPRT) 1 мс, глубиной цвета 8 бит, 102-процентным покрытием цветовой палитры sRGB, регулируемой подставкой, настенным креплением VESA 100:100 мм, одним портом HDMI 2.0 и одним интерфейсом VGA. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 76 долларов.

Представлен 600-Гц монитор MSI MPG 242R X60N …
Компания MSI пополнила ассортимент игровых мониторов моделью MPG 242R X60N, которая основана на 24,1-дюйм…
Представлен 610-Гц монитор ASUS ROG Strix Ace XG248QSG…
Компания ASUS пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью ROG Strix Ace XG248QSG, которая получила…
Представлен 280-Гц монитор GIGABYTE MO27Q2A …
Компания GIGABYTE пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью MO27Q2A, которая получила 27-дюймову…
Представлен 120-Гц монитор Lenovo ThinkVision T34WD-40…
Компания Lenovo пополнила ассортимент широкоформатных мониторов моделью ThinkVision T34WD-40, которая осн…
240-Гц монитор HKC G27H3S Classic Edition оценили в 90 долла…
Компания HKC пополнила ассортимент бюджетных геймерских мониторов моделью G27H3S Classic Edition, которая…
Представлен 240-Гц монитор MSI MAG 245F X24…
Компания MSI пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью MAG 245F X24, которая основана на 23,8-дю…
Представлен 240-Гц монитор Hisense 34G6K Ultra…
Компания Hisense пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью 34G6K Ultra, которая основана на 34-д…
Представлен 4K-монитор AOC U32V11N…
Компания AOC пополнила ассортимент мониторов моделью U32V11N, которая получила 31,5-дюймовую VA-матрицу с…
HIPER CINEMA C6 обзор доступного проектора для дома и офисаHIPER CINEMA C6 обзор доступного проектора для дома и офиса
GIGABYTE M27QA ICE обзор и тесты игрового монитора среднего ценового сегмента в белом цветеGIGABYTE M27QA ICE обзор и тесты игрового монитора среднего ценового сегмента в белом цвете
Игровой монитор GIGABYTE MO27Q2 с QD-LED 240 Гц. Обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE MO27Q2 с QD-LED 240 Гц. Обзор и тесты
Игровой тактический монитор. Обзор и тесты AORUS FO32U2PИгровой тактический монитор. Обзор и тесты AORUS FO32U2P
Обзор и тесты 32-дюймового QD-LED монитора GIGABYTE MO32UОбзор и тесты 32-дюймового QD-LED монитора GIGABYTE MO32U
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor