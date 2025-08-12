Представлен 144-Гц монитор MSI PRO MP243L E14

Компания MSI пополнила ассортимент мониторов моделью PRO MP243L E14, которая получила 23,8-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 144 Гц, максимальной яркостью 250 нит, статической контрастностью 1500:1, временем отклика (MPRT) 1 мс, глубиной цвета 8 бит, 102-процентным покрытием цветовой палитры sRGB, регулируемой подставкой, настенным креплением VESA 100:100 мм, одним портом HDMI 2.0 и одним интерфейсом VGA. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 76 долларов.