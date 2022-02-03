Представлен 144-Гц монитор Pixio PXC348C

Американский производитель Pixio пополнил ассортимент геймерских мониторов моделью PXC348C, которая получила 34-дюймовую вогнутую VA-панель с разрешением 3440:1440 точек (UWQHD). Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1500R, 131% охватом цветовой палитры sRGB и 96% охватом DCI-P3, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, кадровой частотой 144 Гц, временем отклика в 1 мс, яркостью 450 нит, контрастностью 4000:1, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium для более плавного геймплея, двумя разъемами HDMI 2.0 и одним DisplayPort 1.4, разъемом USB Type-C с функцией передачи до 65 Вт энергии, 2-Вт стереофоническими динамиками, 3,5-мм аудиоразъемом, многоцветной подсветкой RGB, а также технологиями Flicker Free и Blue Light Reduction для заботы о глазах пользователей.

Комментарии и отзывы Pixio PXC348C
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