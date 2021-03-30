Представлен 15-дюймовый ноутбук Xiaomi Mi Laptop Pro

Компания Xiaomi пополнила ассортимент флагманских ноутбуков 15-дюймовой моделью Mi Laptop Pro, которая появится в продаже уже 2 апреля. Новинка характеризуется OLED-экраном E4 с яркостью до 600 кд/м2, разрешением 3,5K, соотношением сторон 16:10, 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, поддержкой HDR и защитным стеклом Gorilla Glass, чипами Intel Core i5 и i7 одиннадцатого поколения, графикой GeForce MX450 с 2 ГБ видеопамяти, системой охлаждения с двумя кулерами, сертификацией Intel Evo Platform, аккумулятором ёмкостью 66 Втч, поддержкой быстрой зарядки на 100 Вт, одним интерфейсом Thunderbolt 4 и двумя USB-C, комплектным расширителем портов с полноразмерными HDMI и USB-A, а также корпусом из авиационного алюминия 6-й серии толщиной 15,9 мм. Цена версии с Core i5, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 16 ГБ составляет 990 долларов, а вариант на Core i7 обойдется в 1200 долларов. Версия с процессором AMD Ryzen 5000H появится в продаже в мае.